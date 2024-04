Verifeye : l'appli de détection de mensonges dit utiliser l'IA, mais sa technique a plus de 50 ans!

VerifEye trouve principalement sa pertinence auprès de certains professionnels souhaitant vérifier les déclarations du public. Par exemple, la société de recrutement IsoTalent, basée dans l'Utah, l'a utilisée pour vérifier les antécédents d'infirmières mexicaines. Son PDG et co-fondateur, Paul Ahlstrom, a déclaré : « L'utilisation de VerifEye comme outil de présélection pour les nouveaux employés peut réduire les coûts de recrutement de 20 % ».

Todd Mickelsen, PDG de Converus, a également précisé l'année dernière : « La possibilité de vérifier la vérité de manière abordable, précise et rapide via une application, n'importe où, n'importe quand et dans presque n'importe quelle langue, a suscité l'intérêt du monde entier. Nous avons eu des discussions avec plusieurs grandes entreprises - l'une d'entre elles a le potentiel d'effectuer plus d'un million de tests par an ».