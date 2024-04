L'IA pour améliorer le goût de la bière ? Des chercheurs belges y travaillent

Kevin Verstrepen et son équipe ont décrypté la composition chimique de 250 bières belges, explorant 22 styles différents. Alcool, pH, sucre et plus de 200 composés aromatiques ont été analysés, contribuant à la création d'une large palette de saveurs.



Un jury d'experts a ensuite dégusté et noté chaque bière sur 50 attributs gustatifs, un travail de longue haleine étalé sur 3 ans. En parallèle, 180 000 avis de consommateurs sur la plateforme RateBeer ont été collectés. L'analyse a révélé des correspondances entre les notes du jury et les avis des consommateurs, confirmant l'influence de caractéristiques comme l'amertume, la douceur, l'alcool et l'arôme de malt sur l'appréciation d'une bière.



L'étude souligne l'impact important de subtiles variations chimiques sur le goût et met en lumière le rôle positif de certains composés à faibles concentrations, lorsqu'ils interagissent avec d'autres arômes. « De minuscules changements dans les concentrations de produits chimiques peuvent avoir un impact important, en particulier lorsque plusieurs composants commencent à changer », a déclaré Kevin Verstrepen.



En conclusion, la chimie complexe des bières belges est à l'origine d'une expérience gustative riche et variée, où chaque élément joue un rôle crucial dans la création d'une bière unique.