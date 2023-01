"You're talking to me ?" Quand l'IA de NVIDIA vous fait regarder les acteurs droit dans les yeux

Bon, il y a aussi l'envers du décor, avec de petites limites technologiques ou bien d'ordre éthique. D'abord, si jamais on passe un objet devant la caméra, le bug est immédiat et l'IA panique un peu. Puis il y a la question de l'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de celles et ceux qui vous regardent, puisque vous serez à la limite entre le réel et la transformation, dans une sorte de système hybride appelé, il est vrai, à être l'avenir.