Le FSR3 débarque sur PlayStation 5 et Xbox avec le support du VRR

Avec le temps – et les mises à jour – le jeu d'action semble toutefois gagner en popularité… Il faut aussi reconnaître que sa récente intégration au PlayStation Plus joue clairement en sa faveur. De fait, il n'est pas surprenant de voir Ascendant Studios continuer à produire du contenu et, plus particulièrement, à se pencher sur l'aspect technique des choses.

Déployé pas plus tard qu'hier, le patch 1.0.6.3 est par exemple là pour intégrer le HDR aux versions consoles du jeu. Pourvu que vous ayez un téléviseur compatible, le HDR (pour High Dynamic Range ou grande plage dynamique) autorise une luminance plus élevée que la limite des 100 nits du SDR.