Déjà battue à cause d'un vice de procédure, l'Europe doit donner 1 million d'euros au géant américain Qualcomm

Les juges ne visaient pas la forte présence de Qualcomm chez les constructeurs de smartphone, mais ciblaient la collaboration entre l'entreprise et un fabricant en particulier : Apple. La Commission pointait du doigt l'accord financier sous forme d'entente conclu à l'époque entre Qualcomm et la marque à la pomme, la première citée ayant versé des milliards de dollars à la seconde pour être son seul fabricant de puces (un accord applicable entre 2011 et 2016).