Intel : la justice réduit l'amende record de l'Union européenne

C'est une affaire vieille de plus de 13 ans qui s'achève. Le fabricant de puces Intel, à qui avait été infligée une amende record de 1,06 milliard d'euros en 2009, et qui avait réussi à faire invalider cette sanction en janvier 2022 par le tribunal de l'Union européenne (juridiction de première instance), vient de se voir notifier le montant final de l'amende dont il aura à s'acquitter. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le géant s'en sort bien !