Alibaba dévoile une IA capable de vous faire parler et chanter à partir d’une simple photo

Bien évidemment, en y regardant de près il est possible de voir quelques artefacts et les vidéos en elle-même dégagent quelque chose qui se rapproche parfois un peu de la vallée dérangeante, mais pour une première version du système les résultats sont tout de même époustouflants… et un peu inquiétants. La possibilité de faire dire n’importe quoi à n’importe qui en n’ayant besoin de rien de plus qu’une image en relativement bonne qualité pourrait être utilisée comme une arme de désinformation massive, surtout si son utilisation est encore plus aisée que ce qui se fait aujourd’hui avec les deepfake.