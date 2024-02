Si vous utilisez un casque de VR Quest, préparez-vous à donner encore plus d’informations personnelles à Meta

La page détaille en effet un paquet de nouvelles informations que l’entreprise pourrait récolter sur les « caractéristiques physiques et mouvements » des utilisateurs et utilisatrices des casques Meta. Il s’agit entre autres de « la position et l’orientation de votre casque et de vos manettes pour déterminer la position de votre corps », des « données audio, lorsque votre microphone est activé » et du « suivi des mains et du corps » si vous activez la fonctionnalité idoine.