La Lenovo Legion Go rejoint notre comparatif des meilleures consoles portables !

L'une des bonnes raisons d'intégrer la Legion Go à notre comparatif des meilleures consoles portables est sans conteste son écran. D'une diagonale de 8,8 pouces, il s'agit du plus grand écran jamais vu sur une console portable. Cette taille généreuse, associée à une définition QHD (2560 x 1600) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offre une expérience visuelle immersive et fluide.



La dalle IPS garantit des couleurs vives et des angles de vision larges, tandis que la luminosité élevée permet de jouer confortablement même dans des environnements lumineux. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz, particulièrement appréciable pour les jeux d'action et de compétition, assure une fluidité d'image exceptionnelle.

Les performances sont à la hauteur de l'écran. La Legion Go est équipée d'un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, doté de 8 cœurs et 16 threads, et d'une carte graphique AMD Radeon 700M Series. Cette configuration puissante permet de jouer aux derniers jeux vidéo avec des paramètres élevés. Ses specs vous permettent aussi de vous servir de votre console Lenovo comme d'un véritable PC portable ; un 2-en-1 appréciable pour le prix.



Vous profitez aussi d'une rapidité d'exécution et des temps de chargement réduits grâce aux 16 Go de RAM LPDDR5 et au SSD NVMe de 512 Go (extensible jusqu'à 2 To). En mode performance, la Legion Go est capable de faire tourner des jeux gourmands comme Cyberpunk 2077 et Shadow of the Tomb Raider avec une fluidité satisfaisante.