Il y aurait un océan sous la surface de Mimas, la petite lune "Étoile de la Mort" autour de Saturne

Mais alors, comment expliquer, s'il y a un océan sous-terrain sur Mimas, l'état cratérisé de sa surface ? Le scénario le plus probable est que la petite lune était sur une orbite circulaire, complètement gelée durant des centaines de millions d'années... Ce sont les orbites de ses « voisines », Encelade et Dioné, qui auraient finalement dérangé son orbite, pour qu'elle soit plus elliptique. Un changement jeune (entre 5 et 15 millions d'années) qui aurait fait varier les forces de marée et réchauffé l'intérieur de Mimas, jusqu'à faire fondre son intérieur. Mouvement qui d'ailleurs est en train de s'affaiblir sous les effets d'une orbite de plus en plus stable.

Décidément, la mécanique orbitale peut être facétieuse... Ce potentiel océan sous les glaces de Mimas a de nombreuses implications scientifiques, en particulier il relance l'intérêt pour l'exploration des planètes lointaines, comme Uranus et Neptune : ces dernières possèdent des lots de lunes gelées, que seule une visite prolongée permettra de mieux connaître. Et qui sait, dans certaines conditions, ces mondes gelés pourraient se révéler moins hostiles à l'apparition de formes de vie qu'on ne pourrait le penser.