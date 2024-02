Le froid serait-il le némésis de la Tesla Model 3 ? Selon la Fédération Automobile de Norvège, oui !

Une voiture que l'on n'attendait pas forcément se prêter correctement à cet exercice l'a pourtant brillamment réussi : la HiPhi Z, une berline premium chinoise. Dotée d'une grosse batterie de 120 kWh, celle-ci a réussi à rouler 522 km et a été la seule à prétendre d'un écart entre l'autonomie annoncée et réelle passant sous la barre des 10 %. Elle a donc affiché à peine 5,9 %, un très bon score, d'autant plus si l'on considère la jeunesse du constructeur. De manière générale, les automobiles chinoises ont fait preuve d'une belle robustesse lors du test, restant pour la plupart en dessous des -20 %. La HiPhi était suivie de près par la Nio ET5 (481 km) et la Hyundai Ioniq 6 (468 km).