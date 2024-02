La HiPhi Z : l'énième berline premium chinoise qui veut jouer dans la cour des grands

Premier aspect qui frappe en mirant la Z, c'est son look. Nous sommes presque plus proches d'un concept-car ou d'une voiture issue du manque d'inspiration d'un designer de Rockstar Games travaillant sur les véhicules du mode online. Des lignes très acérées, des arêtes dans tous les sens et un aspect global massif qui ne plairont pas à tout le monde. La Z est très loin du look passe-partout et minimaliste de Tesla.

À l'intérieur, c'est également une débauche de luxe : habitacle full-Alcantara, sellerie en cuir Nappa holographique imitant les patterns d'une peau de serpent et inserts en Piano Black. Un gigantesque écran de 15,1 pouces entièrement pivotable trône au centre de l'habitacle, une conception en revanche plutôt habituelle pour les véhicules de cette gamme.

Au niveau motorisation, la Z est équipé de deux moteurs offrant 672 ch sous la pédale. De quoi expédier le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. C'est, certes, très rapide, mais au vu de la cavalerie disponible, ce n'est pas non plus une prouesse. À qui la faute ? Au poids, bien évidemment ! La Z pèse 2,6 tonnes. Un poids démesuré principalement dû à sa colossale batterie de 120 kWh fabriquée par CATL. L'autonomie est donnée pour 605 km (WLTP) mais sa recharge sera limitée à 85 kW en Europe en raison de son adaptateur et de son port chinois GB/T. Tesla et ses 270 kW sont bien tranquilles à ce niveau-là.