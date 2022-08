Hongqi débarque en Europe avec un SUV électrique pour le moins imposant

En Norvège, l'imposant SUV Hongqi E-HS9 est affiché à environ 65 000 euros, et ce dernier devrait afficher un prix similaire aux Pays-Bas, avec une disponibilité attendue pour la toute fin de cette année 2022. Pas de changement non plus côté autonomie, avec un SUV taillé pour parcourir (en théorie) entre 400 et 465 kilomètres sur une seule et même charge.