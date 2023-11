Huawei lance une berline électrique aux caractéristiques impressionnantes pour concurrencer Tesla

S'appuyant sur la plateforme E0X commune à la division haut de gamme Exeed du constructeur Chery, la Luxeed S7 propose un à deux moteurs électriques pour des puissances allant de 215 à 496 chevaux et une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes.

Ces motorisations seront alimentées par une batterie issue de CATL capable de proposer entre 600 et 700 km selon la puissance retenue. Nous n'avons toutefois pas la capacité de la batterie. Mais le plus important en réalité est que la Luxeed S7 repose sur une architecture 800 V qui permet des charges très rapides. En Europe, très peu de constructeurs proposent des véhicules sous plateformes 800 V. Excepté Audi et Porsche, on compte Hyundai et Kia uniquement.

Ainsi pourvue, la Huawei Luxeed S7 serait en mesure de recharger de 10 à 80 % en seulement 15 minutes et surtout de ne consommer que 12,4 kWh/100km. Une valeur que nous avons hâte de vérifier tant elle nous paraît faible.