Découvrez Galaxy, la nouvelle marque haut de gamme signée Geely, propriétaire chinois de Volvo

Le constructeur automobile a présenté cette marque premium lors d’un événement organisé à Hangzhou en fin de semaine dernière. En plus du concept car électrique Galaxy Light, trois modèles ont déjà été officialisés : deux hybrides et une berline 100 % électrique. La société prévoit sept véhicules au cours des deux prochaines années (quatre hybrides rechargeables et trois entièrement électriques, ces dernières appartenant à une sous-gamme baptisée Galaxy E).