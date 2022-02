Le Genesis GV60 électrique arrive bientôt en Europe

Genesis Motors se garde bien de donner des dates fermes, mais se prépare à tester le marché actuel en ouvrant « bientôt » les précommandes du sixième modèle de la firme, le GV60 . Si l'un des autres facteurs clefs, le prix, est encore inconnu pour l'heure, on en sait désormais davantage sur les trois versions de GV60 destinées à arriver sur le marché.

Les différences se font surtout au niveau de la motorisation. La première finition, nommée « Premium », comporte ainsi un seul moteur de 168 KW et dispose d'un couple de 350 Nm. La deuxième, baptisée « Sport », doit s'équiper de deux moteurs de respectivement 160 kW et 74 kW, avec un couple de 605 Nm. Elle doit également être dotée d'une transmission intégrale, stabilisant davantage les accélérations tout en offrant de meilleures conditions d'adhérence.

Enfin, la troisième motorisation, sobrement dénommée « Sport Plus », est elle aussi à transmission intégrale, mais avec deux moteurs de 160 kW et 160 kW, et un couple de 700 Nm. En prime, il sera possible d'activer un boost facilitant l'accélération durant dix secondes, chaque moteur délivrant alors 20 kW de plus, soit 40 kW au total, pendant ce court laps de temps. Un mode « Drift » est également inclus.