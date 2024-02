iFixit démonte un Apple Vision Pro : attention les yeux !

L'Apple Vision Pro est enfin disponible aux États-Unis, et le premier casque de réalité augmentée fait l'évènement depuis son lancement le vendredi 2 février. La marque californienne aurait, selon les bruits de couloir, écoulé 200 000 exemplaires de son « ordinateur spatial », malgré un tarif de 3 500 dollars. Parmi les premiers acheteurs à s'être procuré l'Apple Vision Pro, on retrouve évidemment l'équipe d'iFixit. Les experts en démontage d'appareils électroniques n'ont pas pu résister à découvrir les entrailles de ce produit inédit dans l'histoire d'Apple, et nous livrent aujourd'hui un compte rendu complet, et en vidéo, de leurs constatations.