Le Vision Pro prouve qu'Apple n'en a pas encore tout à fait fini avec le port Lightning

À l'heure actuelle, difficile de savoir ce qui a pu motiver Apple à inclure ce type de connectique pour alimenter son tout récent Vision Pro, notamment quand l'Union européenne pousse (fort) en faveur de l'USB-C.

Car en utilisant un port USB-C classique en lieu et place de cette connectique inédite, les utilisateurs auraient alors pu employer n'importe quelle batterie pour alimenter le Vision Pro, et non une batterie spécifique Apple, comme c'est le cas ici. Alors certes, on peut toujours brancher une batterie externe sur le port USB-C de la batterie Apple (vous suivez ?), mais force est d'admettre que le côté portabilité en prend un coup.