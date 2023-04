Le casque de réalité mixte d'Apple ne sera pas sans fil... loin de là !

Si l'autonomie de cette batterie externe (dont la taille serait identique à la batterie MagSafe) ne dépasserait pas les deux heures, elle permettrait, grâce à sa légèreté, d'améliorer l'ergonomie et le confort du casque. Néanmoins, cela signifie qu'il faudra fatalement s'accommoder d'un fil qui sort du casque pendant l'utilisation et que le porteur devra donc garder la batterie sur lui. Pour celles et ceux qui espéraient déjà utiliser le casque durant de longues sessions, sachez que les batteries pourront être facilement remplacées (à condition, bien entendu, d'avoir plusieurs batteries sur soi).