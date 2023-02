Pourquoi choisir ? Cet iPhone a à la fois du Lightning et de l'USB-C

Ce qui est souvent formidable avec internet, c'est qu'en un rien de temps les idées les plus farfelues peuvent prendre vie et donner des idées encore plus farfelues à d'autres. Comme rapporté par nos confrères de 9to5Mac, un ingénieur s'est amusé à rajouter un port USB-C à son iPhone sans pour autant sacrifier le port Lightning. En effet, contrairement à ce que nous avons eu l'habitude de voir, les deux ports cohabitent ici gentiment l'un à côté de l'autre et sont parfaitement fonctionnels. N'hésitez pas à consulter la vidéo ci-dessous si vous souhaitez voir les étapes d'assemblage de cet iPhone définitivement unique en son genre.