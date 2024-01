On connait les tarifs de réparation de l'Apple Vision Pro : ils sont impressionnants !

Ce n'est certainement pas nouveau : les appareils Apple ont toujours tendance à nécessiter un certain coût pour leur réparation. C'est le cas des Mac & MacBook, des iPhone, et ce sera également le cas de l'Apple Vision Pro. Alors que l'appareil n'a toujours pas été commercialisé par Apple (il faudra patienter le 2 février aux USA), la page de support technique pour les lunettes de réalité augmentée a d'ores et déjà été mise en ligne par la firme de Cupertino. Et force est de constater qu'il va falloir prendre soin de son appareil, car les coûts de réparation seront particulièrement élevés.