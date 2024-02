Quand vous achetez un Apple Vision Pro, voici pourquoi il ne vaut mieux pas oublier votre code d'accès

Une fois votre précieux objet bloqué, vous aurez beau chercher, il vous sera alors impossible de le déverrouiller par vos propres moyens, contrairement à une Apple Watch ou un iPhone par exemple. La raison très simple est l'absence de port USB-C qui vous empêche de connecter le casque à un autre appareil Apple.

Il ne vous restera plus qu'à vous résoudre à rapporter votre Apple Vision Pro bloqué à son destinataire: un Apple Store. Dans le meilleur des cas, il est à deux pas de chez vous et, dans le cas contraire, il faudra alors le renvoyer au service client.

Et ça n'est d'ailleurs pas le forum communautaire d'Apple qui vous apportera de l'aide. De nombreux utilisateurs se sont plaints de cette piètre solution et notamment des frais de réparation en général. Mais pour l'heure, à part des excuses et la réinitialisation de l'Apple Vision Pro, en magasin ou en SAV, Apple ne propose pas d'alternative.

Il vaut mieux prévenir que guérir et donc ne jamais oublier ce code d'accès.