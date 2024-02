Orange Pi Neo : la console portable prépare sa sortie avec l'OS Manjaro

Ses géniteurs ont donc opté pour un processeur bien connu, l'excellent Ryzen 7 7840U d'AMD. Pour épauler ce mélange de Zen 4 et RDNA 3, on parle de 16 ou 32 Go de mémoire vive LPDDR5 en 7500 MT/s. Il serait aussi possible de choisir une capacité de 512 Go à 2 To pour le SSD, lequel semble bien devoir être sur un emplacement M.2 format 2280.

La Neo est une console de dimensions plutôt standards avec 259 millimètres de long pour 107 mm de large et 19,9 mm d'épaisseur. Logiquement, c'est un écran 7 pouces qui a été retenu pour une définition de 1 920 x 1 080 pixels, mais pas de précision quant à la dalle, sans doute de l'IPS. Il est question d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz.