Avant la Saint-Valentin, Google propose aux utilisateurs de davantage contrôler les publicités qu'ils voient pendant les temps forts de l'année

Les utilisateurs ont la possibilité de demander plus ou moins de publicités sur tel ou tel sujet (vêtements, banque, chaussures, transports aériens et tant d'autres) ou marque (Amazon, SFR, Procter & Gamble et autres). Ainsi, leur probabilité d'apparition peut diminuer. Dans le prolongement de la personnalisation des annonces, Google vous permet de restreindre certaines catégories dites sensibles, à savoir l'alcool, la grossesse et parentalité, les jeux d'argent et de hasard, les rencontres et les régimes amaigrissants. Mais le géant américain veut aller encore plus loin.