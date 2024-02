Surprise : l'Apple Vision Pro n'est pas incassable, mais il est plus résistant que prévu

C'est désormais une tradition : à chaque lancement d'un nouveau produit tech, de nombreux influenceurs et journalistes vont le tester. Dans un autre registre, d'autres tentent (et réussissent) même de le casser pour tester sa durabilité. Certains en ont même fait leur spécialité, comme le youtubeur JerryRigEverything. Attention cependant : ce travail de cassage en règle n'est pas uniquement cathartique, il peut également apporter de nombreuses informations précieuses quant à la qualité d'un produit, et sa propension à rester solide même face à des situations plus ou moins farfelues. Dans le cas d'un casque à 3 500 dollars comme l'Apple Vision Pro et de réparations potentiellement encore plus onéreuses, autant savoir au plus vite s'il va s'abimer à la moindre occasion avant de se lancer dans une potentielle procédure d'achat.