Cet ancien responsable de SpaceX développe un véhicule spatial adapté aux fusées... de SpaceX

Propulsé par un unique moteur fonctionnant au méthane et à l'oxygène liquide appelé « Deneb », Helios a l'ambition de devenir un étage supérieur adaptable à plusieurs fusées, en particulier à celles qui sont aujourd'hui optimisées pour l'orbite basse. Et notamment Falcon 9 : ce n'est pas un hasard si Helios a pile les dimensions pour entrer dans sa coiffe ! Il se trouve qu'aujourd'hui, Falcon 9 et Heavy ont des architectures qui sont, malgré la capacité à pouvoir rallumer leur moteur, peu optimisées pour les orbites dites « à haute énergie ». Il faut donc que le satellite dispose de ses propres moyens de manœuvre, par exemple pour rejoindre l'orbite géostationnaire.

Or ce n'est pas anodin en matière de coûts, soit il lui faut un gros réservoir central et des propulseurs qui ne serviront plus une fois en orbite géostationnaire, soit il a besoin de propulsion électrique ionique, très efficace mais coûteuse en ressource (le Xénon, majoritaire dans le secteur, vaut cher au kilo). Impulse Space annonce que Helios pourrait emmener un satellite de 4 tonnes en orbite géostationnaire directe via Falcon 9, 5 tonnes avec une fusée Terran-R de Relativity Space, etc.