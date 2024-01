À cause d'Apple Plans, des commerces auraient perdu de grosses sommes d'argent

Les applications de cartographie sont devenues très populaires. Non contentes de remplacer le bon vieux GPS, qui ne quitte plus la boîte à gants, elles remplacent aussi les encombrants annuaires. En effet, depuis pas mal de temps déjà, elles fournissent des renseignements utiles sur les commerces, les entreprises et autres organismes, et permettent aux utilisateurs de donner leur avis et de compléter les informations déjà disponibles.

Cependant, tout n'est jamais parfait, et certains commerçants en font malheureusement les frais.