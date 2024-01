Nike, Puma, H&M, North Face... photos, vidéos et messages : ces enseignes qui gardent et diffusent toutes vos données personnelles

Nike et H&M sont des exemples marquants, mais d'autres enseignes ne sont pas en reste. The North Face partage avec des tiers de très nombreuses données (presque toutes celles qu'elle ponctionne), plus même que H&M, exception faite pour les photos, qu'en revanche des applications comme Adidas partagent. Puma, de son côté, se livre aussi à un partage d'une douzaine de données, dont toutes vos coordonnées et historique de recherche au sens large sur l'appli.