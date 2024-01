Les marques Vans et North Face piratées : 35 millions de clients dans l'angoisse

Dans son dossier déposé à la SEC, la société VF Corp a indiqué que parmi les données volées, les informations bancaires étaient exclues. Une bonne nouvelle. Les mots de passe des clients n'ont aussi pas fuité. Rien ne vous empêche néanmoins (et c'est d'ailleurs plutôt conseillé) de le changer et de le renforcer ! Et tout utilisateur non autorisé a été expulsé des systèmes dès le 15 décembre, soit deux jours après la découverte de l'attaque.