Microsoft propose une IA qui aide à l'apprentissage de la lecture gratuitement

Reading Coach fonctionne grâce au plug-in Reading Progress, destiné à la version éducative de Microsoft Teams. Son objectif premier est de venir en renfort aux enseignants qui travaillent à améliorer la fluidité de lecture chez leurs élèves. Reading Progres ayant rencontré un franc succès, Reading Coach a été lancé en 2022. Il fait partie intégrante d'Immersive Reader ; assistant virtuel de compréhension linguistique et de lecture ; et de Teams for Education, une version spéciale de Teams à destination des établissements scolaires.

L'efficacité de Reading Coach repose sur la juste identification des mots posant le plus de difficultés par les apprenants. Celui-ci leur met ensuite à disposition des outils spécifiques pour qu'ils puissent adopter des pratiques plus autonomes et individualisées. Ces derniers sont assez variés : dictionnaires illustrés, segmentation en syllabes ou lecture à haute voix.