Starfield, le mal aimé, a rapporté tout de même un joli pactole à Bethesda et se place sur le podium des ventes de Steam

Objectivement, Starfield est loin d'avoir réussi à cocher toutes les cases. Bethesda s'est reposé sur ses acquis, et le jeu est très daté sur de nombreux aspects. Le gameplay est vieillissant, les quêtes de l'histoire principales ne donnent pas franchement envie d'abandonner sa vie sociale pour s'y pencher et côté technique, on a frôlé la catastrophe de peu. L'exploration spatiale se résume à cliquer sur une carte, et son univers est plutôt vide de manière générale. Ou s'il est rempli, il l'est de PNJ génériques et rigides, de quêtes peu passionnantes et de planètes ennuyeuses. On ne peut lui retirer en revanche la qualité de son OST, signée Inon Zur, plutôt magistrale.