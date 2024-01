Le jeu des différences : que vaut le remaster de The Last of Us Part II par rapport à la version originale ?

Cela dépendra de la sensibilité de chacun. Celles et ceux n'ayant jamais joué au jeu original trouveront dans cette galette à 50 euros la version ultime d'un très grand titre. Outre les graphismes améliorés, The Last of Us Part II Remastered embarque le plein support des fonctionnalités de la manette DualSense, un mode guitare libre, trois niveaux qui ont été retirés du produit final, avec une sorte de making-of des développeurs, et enfin No Return, un mode rogue-lite centré sur le combat.