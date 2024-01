Rebel Wolves, studio composé d’anciens de CD Projekt Red, lève le voile sur son premier jeu avec un artwork

Voilà près de deux ans que Rebel Wolves a été fondé. Le jeune studio polonais, qui héberge déjà une quantité non négligeable de vétérans de l'industrie, a immédiatement annoncé la couleur. Son objectif est de faire évoluer le genre du CRPG (pensez Baldur's Gate 3) avec des histoires inoubliables à travers un jeu triple A réalisé sous Unreal Engine 5.

Derrière le discours calibré, on devine toutefois de grandes ambitions sur lesquelles on peut enfin mettre un nom : Dawnwalker. On avait déjà eu droit à un concept art, et voilà que le studio dévoile le premier artwork officiel du jeu. Pas d'information supplémentaire sur le titre, qui prendra la forme d'un RPG orienté dark fantasy, et qui ne sortira pas avant plusieurs années.

On remarque cependant que le rouge et le noir dominent, que le personnage est doté d'une épée et de mains griffues, mais également qu'il semble sortir d'une étrange brume. Le ton est donné, et autant dire que quand on sait que le studio est dirigé par le réalisateur de The Witcher 3 : Wild Hunt, on se dit qu'on va attentivement suivre les actualités autour de Dawnwalker.