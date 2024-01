Le service d'abonnement Ubisoft+ évolue en s'inspirant à s'y méprendre de celui de PlayStation

La véritable évolution vient de la formule baptisée Ubisoft+ Classics, jusqu'alors disponible sur PlayStation Plus dans les formules Extra et Premium de ce dernier. Elle devient ainsi sa propre formule, pour l'heure uniquement sur PC, et tarifée à 7,99 € par mois. Elle permet d'accéder à une sélection donnée de titres parmi les plus populaires du catalogue du géant français. Le billet d'Ubisoft dédié à la nouvelle, cité en source ci-dessous, mentionne en tête de liste Far Cry 6, Rainbow Six Siege ou encore Watch Dogs: Legion.