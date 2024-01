Il ne fera pas trembler les vitres ! La NASA dévoile son avion supersonique X-59 à bec de canard

La NASA prévoit, courant 2025 ou lorsqu'elle aura démontré cette capacité à passer « silencieusement » le mur du son, toute une campagne de vol qui emmènera le X-59 proche ou même au-dessus des grandes agglomérations des États-Unis. Si les résultats sont concluants, cela donnera des résultats de travail intéressants pour l'industrie aéronautique.

En effet, les vols commerciaux supersoniques sont actuellement interdits au-dessus des États-Unis (comme au-dessus de nombreuses autres nations) à cause des nuisances sonores et des bangs supersoniques. Le Concorde lui-même n'avait pu exprimer son plein potentiel qu'au-dessus des océans. Plusieurs constructeurs attendent un potentiel feu vert pour mettre en œuvre ce type de technologie au-dessus du continent et réduire les temps de trajets.