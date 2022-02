De Pékin à New York en une heure : c'est la promesse de cet avion hypersonique chinois

Des tests ont semble-t-il déjà eu lieu pour les boosters réutilisables, mais très peu d'informations ont été partagées à cause de la nature sensible de telles technologies (et d'un régime politique adepte du secret). Quoi qu'il en soit, après Space X ou encore Virgin Galactic, la course au vol touristique spatial bat son plein et la concurrence devrait vite réagir.