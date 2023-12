Un nouveau souffle pour l'agriculture mondiale ? Voici comment un sol électrique peut accélérer la croissance des plantes

Rappelons que la culture hydroponique est un système qui permet de faire pousser des plantes, des fruits, des fleurs ou des légumes sans terre. On peut notamment s'en servir pour ériger des murs végétaux. Méthode sans sol donc, l'hydroponie optimise l'utilisation des nutriments et surtout de l'eau. Les plantes poussent aussi toute l'année, en étant bien plus résistantes aux maladies.