Amazon veut que les fermes éoliennes offshore puissent produire plus que de l'électricité

Les porteurs du projet voient les choses en grand et espèrent que celui-ci deviendra un modèle de culture d'algues en mer qui pourrait être reproduit à grande échelle en mer du Nord et dans d'autres endroits. Selon eux, si tout l'espace occupé en Europe par les parcs éoliens offshore était partagé avec des cultures d'algues, il serait possible d'absorber des millions de tonnes de CO₂ par an.