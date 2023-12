Il n'y a pas qu'en Europe qu'Apple et Google vont devoir s'ouvrir à la concurrence

D'après le média japonais, Google et Apple seraient particulièrement concernés. En effet, sur iOS et Android, ils devront autoriser l'installation et l'utilisation de services tiers, tels que des boutiques d'applications ou des systèmes de paiement. Cependant, d'autres services tels que les navigateurs, les moteurs de recherche et même les systèmes d'exploitation pourraient également devoir être rendus plus facilement accessibles.

La législation devrait être soumise aux parlementaires dans le courant de l'année prochaine, et nous en apprendrons sûrement un peu plus au printemps. En cas de non-respect de la nouvelle réglementation, les autorités japonaises pourraient, comme chez nous, imposer de lourdes amendes.

Il n'est pas impossible que le Japon n'aille pas plus loin dans son approche et ne s'attaque pas à d'autres entreprises. Après tout, il sera plus facile pour ces dernières d'appliquer ailleurs ce qu'elles devront appliquer dans quelques mois en Europe, alors pourquoi se gêner ?