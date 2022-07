Google assouplit ses conditions de règlement dans l'espace economique européen, mais...

Les développeurs d'applications (hormis les jeux) pourront proposer aux utilisateurs de l'EEE des moyens de paiement alternatifs à condition de payer 12 % de frais sur leurs premiers revenus à hauteur d'un million de dollars, et ce, seulement la première année. Les années suivantes, ces frais s'élèveront à 15 %. Les développeurs qui génèrent des revenus plus élevés (plus d'un million de dollars par an) devront payer un pourcentage plus élevé, mais seulement 1 % d'entre eux est alors concerné.

En outre, les utilisateurs en dehors de l'EEE seront toujours forcés d'utiliser le système de paiement de Google Play. Les applications de jeu seront elles aussi toujours soumises à la même contrainte, au moins jusqu'à ce que le DMA entre en force. Cependant, cette dernière devrait à terme être levée.

Google a aussi prévenu que les nouveaux systèmes de paiement devront être conformes aux règlements sur la protection des utilisateurs.