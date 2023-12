Pourquoi Audi va calmer sa production de véhicules électriques ?

Le constructeur s'était engagé vers une gamme 100 % électrique « entre 2030 et 2035 », un plan très ambitieux porté par 10 nouveaux modèles d'ici 2026. Deux ans après cette annonce en fanfare, l'avenir est désormais plutôt incertain.

Quand la réalité du marché vient taper à la porte, c'est là que les difficultés surviennent. En effet, certains modèles connaissent des ventes plutôt décevantes par rapport aux prévisions de la marque : le Q4 et le Q8 et leurs versions Sportback, l'e-tron GT notamment. L'Audi Q6 e-tron ne sortira pas à temps et les chaînes logistiques du groupe VAG doivent affronter des problèmes logiciels récurrents.