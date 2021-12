La future génération d'Audi R8 abandonnera son V10 pour devenir électrique

Le constructeur aux anneaux est donc déterminé à poursuivre sa transformation par le haut de sa gamme. Cette décision semble étonnante quand on connaît le sort de feue l'Audi R8 e-tron, véritable échec qui n'a été commercialisé qu'une seule année. Sortie en 2015, la R8 électrique était forte de 462 chevaux grâce à ses deux moteurs électriques, mais sa vitesse maximale bridée à 250 km/h l'a rendue indésirable aux yeux du public visé, qui lui préférait de loin la version V10 et ses 330 km/h de pointe. L'autonomie demeurait correcte avec 450 kilomètres, mais la recharge restait bien trop lente et contraignante. Plus que les considérations techniques, c'est bien l'absence de personnalité de la R8 électrique, totalement silencieuse, qui a repoussé les accros aux envolées lyriques du V10.

Ce constat d'échec pourrait effrayer, mais l'Audi GT e-tron montre que la demande a désormais évolué sur ce type de véhicule. Assez pour que cette future R8 100 % électrique soit un succès ? Visiblement, oui pour Audi.