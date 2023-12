Le groupe Volkswagen va rendre ses véhicules compatibles avec les Superchargeurs de Tesla

L'adoption par Volkswagen du port de Tesla n'est pas la plus grande des surprises, puisque le groupe en faisait allusion depuis plusieurs mois. Plus encore, le NACS est en train de devenir le standard de facto pour la recharge électrique en Amérique du Nord. Le réseau de Superchargeurs d'Elon Musk est très mature et généralement plus fiable que la concurrence. S'en passer serait évidemment plus pénalisant qu'autre chose, d'autant que le groupe allemand n'est pas dans la meilleure des postures actuellement.

Tesla doit maintenant convaincre un dernier acteur majeur : Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, DS Automobiles). Le quatrième groupe automobile mondial possède quelques marques clés aux États-Unis, et il serait quasiment évident qu'il adopte le NACS. Cela signifie-t-il que la Citroën ë-C3 pourrait un jour être équipée du port du constructeur américain ? Il faudrait que la voiture commence sa carrière de l'autre côté de l'Atlantique, et nous n'en sommes pas encore là.