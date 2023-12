De la PS4 à la PS5 en passant par les portages PC, les chiffres du catalogue PlayStation ont fuité

S'agissant des portages PC, nous savons notamment que ceux de Horizon Zero Dawn et God of War ont connu un beau succès : respectivement 3,3 et 2,5 millions de ventes. Les versions PC de Days Gone et Marvel's Spider-Man s'en sortent également bien : respectivement 1,7 et 1,3 million de copies écoulées. Les autres portages PC comme Rift Apart et Miles Morales restent cependant sous la barre du million de ventes. Gageons que le dernier portage de marque en date, The Last of Us, n'a pas eu beaucoup de succès compte tenu de son état particulièrement infecté à sa sortie.