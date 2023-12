Vous êtes francophone et voulez participer à l’essor de l’open source ? Mozilla a besoin de votre voix

Afin de réaliser leur travail, les développeurs de chez Mozilla ont besoin d'une grande quantité d'échantillons. Le français étant très recherché actuellement, vous pouvez participer à la collecte en prêtant votre voix du moment que vous êtes francophone. Que vous viviez en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Amérique du Nord ou en Afrique du Nord, vous pouvez vous rendre sur la page du projet, et suivre le guide !

Pour faire simple, on vous propose tout un tas de phrases à lire à voix haute et de façon intelligible afin de créer plein de petites pistes qui seront récupérées et traitées. Mozilla demande également de fournir un certain nombre de données démographiques pour améliorer la qualité de la base de données et la précision de la reconnaissance vocale, mais, rassurez-vous, toutes les données sont anonymisées.

Afin de rendre le tout plus ludique, Mozilla vous propose de voir la progression actuelle de toutes les langues, de consulter de nombreuses données statistiques, ou encore de comparer vos progrès à ceux d'autres contributeurs.