Cette impossible (ou improbable) mission souhaiterait rejoindre l'étrange astéroïde interstellaire 'Oumuamua

Les deux trajectoires privilégiées sont appelées JOM et SOM (Jupiter Oberth Maneuver et Solar Oberth Maneuver), et elles sont toutes les deux relativement extrêmes… Même si elles consistent toutes les deux en des mouvements de fronde successifs pour perdre puis gagner de la vitesse grâce à un « billard cosmique » avec les planètes du Système solaire.

La JOM permet une arrivée soit en 2050, soit en 2054, avec 5 survols et l'utilisation d'un imposant moteur à propulsion solide (au moins s'agit-il d'un modèle qui existe réellement), et ce parcours qui utilise l'assistance gravitationnelle de la Terre, de Venus et de Jupiter donnerait la meilleure fenêtre d'observation possible sur 'Oumuamua. Gare tout de même, il ne faudra pas se rater d'un cheveu sur les survols, qui comprennent tout de même une approche à 200 km de la surface de Vénus et même un passage à 200 km d'altitude au-dessus de Jupiter : il faudra un compartiment électronique blindé !