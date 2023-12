Citant des "soucis de sécurité", Apple coupe l’accès à Beeper Mini, l’appli Android qui permettait d’accéder à iMessage

Plus exactement, le département communication d’Apple a expliqué avoir « pris des mesures pour protéger nos utilisateurs en bloquant les techniques qui exploitent de fausses données d’identification pour accéder à iMessage. » Selon l’entreprise, ces méthodes « présentaient des risques importants pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs, notamment en exposant les métadonnées et en permettant l’envoi de messages indésirables. »