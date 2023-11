Comment Nothing est-elle parvenue à porter iMessage sur Android exactement ?

Via une application nommée Nothing Chats qui sortira le 17 novembre prochain (soit ce vendredi), Nothing promet de vous faire entrer par la petite porte dans le monde merveilleux d’iMessage avec ses bulles bleues, ses discussions de groupe, son partage de photo non compressé, etc. L’application sera à priori exclusive au Phone 2 et est clairement pensée pour celles et ceux qui parlent quotidiennement avec des groupes d’amis sur iPhone et qui se sentent mis à l’écart.