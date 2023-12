Avoir un accès (sécurisé) à iMessage sur Android pour 2 € par mois, ça vous tente ?

Dans un premier temps cela dit, le service va se concentrer sur iMessage. Et, contrairement à la solution de Nothing (et à l'ancienne application Beeper), Beeper Mini ne fait pas transiter vos messages par un Mac dans le cloud. Tout se passe en local sur votre téléphone, aucune communication de votre identifiant Apple n’est requise, vos messages sont chiffrés de bout en bout et la liste de vos contacts n’est jamais partagée avec personne, assure l’entreprise.