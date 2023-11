Nothing retire son application iMessage d’Android à cause de graves soucis de sécurité des données

Contrairement à ce qu’affirmait Sunbird et Nothing donc, le contenu des messages n’est absolument pas chiffré et l’application faisait donc fuiter des informations personnelles dans tous les sens (en employant entre autres des requêtes HTTP), en plus de conserver une copie des messages envoyés et reçus. Supprimer l’application était donc la moindre des choses à faire et nul doute que les deux entreprises vont rapidement devenir familières des sanctions prévues par le RGPD pour ce genre de pratiques.